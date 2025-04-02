«Зарплата.ру»: большинство россиян поддержали четырехдневную рабочую неделю

Аналитики Русской школы управления и сервиса «Зарплата.ру» провели исследование на тему перехода на четырехдневную рабочую неделю. Идею поддержали большинство респондентов, сообщил RT .

Так, 76% опрошенных высказались за сокращение рабочих дней, но при условии сохранения зарплаты. Еще 7% респондентов выразили готовность отказаться от одной смены даже при снижении дохода.

«При этом 17% не хотели бы работать по такому графику: 9% опрошенных полностью устраивает традиционная пятидневка, а 8% уверены, что сокращение рабочих дней приведет к увеличению нагрузки», — отметили специалисты.

Они также выяснили, что 33% участников считают оптимальной 32-часовую неделю (четыре дня по восемь часов), 27% выступают за 35-часовую рабочую неделю с гибким графиком. А вот 19% согласны на стандартные 40 часов, 21% готов работать больше 40 часов ради высокой зарплаты.