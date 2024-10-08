«Зарплата.ру»: 36% опрошенных работодателей боятся нанимать слишком юных кандидатов

Российские работодатели стали участниками опроса от исследовательского центра «Зарплата.ру». Аналитики выяснили, каких кандидатов они боятся нанимать, сообщил RT.
Так, 77% респондентов заявили, что настороженно относятся к людям, которые слишком часто меняют работу. Еще 36% назвали причиной для отказа очень юный возраст. Для 30% опрошенных значение имеет репутация предыдущей компании соискателя.
В топ кандидатов, которых боятся принимать на работу, также попали люди без опыта, пожилые, женщины в детородном возрасте, стеснительные граждане и слишком инициативные соискатели.
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