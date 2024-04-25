«Зарплата.ру»: 24% россиян собираются подрабатывать на майских праздниках | 360°

Общество 25 апреля 2024, 10:36 «Зарплата.ру»: 24% россиян собираются подрабатывать на майских праздниках

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Примерно 24% россиян собираются брать подработку на майских праздниках. Об этом говорится в исследовании сервиса «Зарплата.ру», написал RT.

Около 41% респондентов собираются брать дополнительную нагрузку, чтобы заработать денег, 24% хотят получить быстрый доход и раздать долги, 21% опрошенных — для материальной подстраховки, а 20% используют дополнительную возможность как хобби.

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В список наиболее популярных профессий для подработки вошли: курьер, таксист, администратор, разнорабочий. Россияне соглашаются на время побыть продавцами, комплектовщиками товаров, нянями и работниками на базах отдыха.