Запрет на публичные молитвы в России опровергли

МВД опровергло сообщения о штрафах за публичные религиозные обряды

Публикации о введении в России административного наказания за религиозные обряды в общественных местах не соответствуют действительности. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале .

Она подчеркнула, что подобного распорядительного акта министерство не издавало и не направляло в территориальные управления.

«Призываем журналистов и представителей блогосферы доверять только официальным сообщениям и воздержаться от распространения недостоверной информации», — написала Волк.