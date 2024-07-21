Запрет на публичные молитвы в России опровергли

МВД опровергло сообщения о штрафах за публичные религиозные обряды

Фото: РИА «Новости»

Публикации о введении в России административного наказания за религиозные обряды в общественных местах не соответствуют действительности. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что подобного распорядительного акта министерство не издавало и не направляло в территориальные управления.

«Призываем журналистов и представителей блогосферы доверять только официальным сообщениям и воздержаться от распространения недостоверной информации», — написала Волк.

В начале января 2022 года пассажиры воронежского автобуса пожаловались на водителя, который совершал намаз в салоне. В защиту своего сотрудника выступил директор компании-перевозчика Иван Янов.

Он пояснил, что религиозный обряд водитель выполнял за 10 минут до начала выезда на рейс, а пассажиров пустил в салон, так как на улице было холодно. По словам руководителя, водитель всегда оставался ответственным сотрудником и жалоб на него никогда не поступало.

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