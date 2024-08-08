Запрет на посещение лесов продлили в правительстве Крыма

В Крыму продлили запрет на посещение лесов. Распоряжение правительства будет действовать как минимум три недели. Об этом написало ИА SevastopolMedia .

Как уточнил RT, запрет связан с угрозами лесных пожаров. Гражданам нельзя физически находиться в лесу, а также въезжать на территорию леса на транспортных средствах.

В случае обнаружения лесных пожаров жителей полуострова призвали звонить по номеру 112.