Запрет на посещение лесов продлили в правительстве Крыма

В Крыму продлили запрет на посещение лесов. Распоряжение правительства будет действовать как минимум три недели. Об этом написало ИА SevastopolMedia.

Как уточнил RT, запрет связан с угрозами лесных пожаров. Гражданам нельзя физически находиться в лесу, а также въезжать на территорию леса на транспортных средствах.

В случае обнаружения лесных пожаров жителей полуострова призвали звонить по номеру 112.

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