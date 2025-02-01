Запрет экспорта бензина из России продлили на февраль

Временное ограничение на экспорт бензина из России продлили до 28 февраля 2025 года, исключение предоставили компаниям — производителям нефтепродуктов. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

«Ограничение не будет распространяться на поставки, осуществляемые непосредственными производителями нефтепродуктов», — отметили в кабмине.

В правительстве пояснили, что такое решение приняли для сохранения стабильной ситуации на топливном рынке страны. Меры необходимы для поддержания экономики нефтепереработки и противодействия серому экспорту автомобильного бензина.

Запрет на экспорт бензина вводят в России не в первый раз. Предыдущее ограничение действовало до 31 января 2025 года, оно не распространялось на производителей.

С 1 марта до 30 июня 2024 года также действовал запрет на экспорт бензина, его приостанавливали с 20 мая и до конца июля.