Запрет экспорта бензина из России продлили на февраль
Правительство продлило ограничение на экспорт бензина до 28 февраля
Временное ограничение на экспорт бензина из России продлили до 28 февраля 2025 года, исключение предоставили компаниям — производителям нефтепродуктов. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
«Ограничение не будет распространяться на поставки, осуществляемые непосредственными производителями нефтепродуктов», — отметили в кабмине.
В правительстве пояснили, что такое решение приняли для сохранения стабильной ситуации на топливном рынке страны. Меры необходимы для поддержания экономики нефтепереработки и противодействия серому экспорту автомобильного бензина.
Запрет на экспорт бензина вводят в России не в первый раз. Предыдущее ограничение действовало до 31 января 2025 года, оно не распространялось на производителей.
С 1 марта до 30 июня 2024 года также действовал запрет на экспорт бензина, его приостанавливали с 20 мая и до конца июля.