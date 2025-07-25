Запрещенных к ввозу насекомых обнаружили в турецких овощах и фруктах на Кубани

В морских портах Туапсе и Новороссийска специалисты Россельхознадзора выявили три вида запрещенных к ввозу насекомых в партиях импортных фруктов и овощей. Об этом сообщила «Кубань 24».
В общей сложности было исследовано около 1,4 миллиона тонн продукции, в том числе товары из Египта и Турции. Среди импортированных товаров преобладали апельсины, мандарины, абрикосы, нектарин, персик и картофель.
В ходе карантинного контроля в новороссийском филиале ФГБУ «ВНИИКР» в 5,9 тысячи тонн продукции выявили западный цветочный трипс, средиземноморскую плодовую муху и картофельную моль.
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