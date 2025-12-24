Запашный высказал мнение, что создание специализированных вузов для клоунов в России не требуется

Народный артист России и генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный в интервью ИА НСН высказал мнение о том, что создание специализированных вузов для клоунов в России не требуется.

Однако заслуженный артист России, клоун Олег Белогорлов, напротив, поддержал идею профессиональной подготовки цирковых артистов на высшем уровне.

Ректор Московского института театрального искусства имени Кобзона Дмитрий Томилин сообщил, что с этого года в учебном заведении начнут готовить студентов по направлению «клоунада». При этом он отметил, что в современной России отсутствует система высшего образования для клоунов, в отличие от СССР.