Запашный рассказал, что тигрица из ростовского цирка могла напасть на зрителей
Дрессировщик Аскольд Запашный объяснил, что во время инцидента в ростовском цирке тигрица могла напасть на зрителей, но этого не произошло. Его слова передала Общественная Служба Новостей.
По словам известного укротителя диких кошек, поведение животного было непредсказуемым.
«Напасть тигрица могла, но из-за того что сама переживала стресс после инцидента с падением ограждения, ей было не до зрителей», — отметил Запашный в беседе с Общественной службой новостей. Тигрица искала безопасное место, чтобы скрыться, и, поскольку люди покинули свои места, удалось избежать несчастного случая.
Запашный также выразил удивление по поводу отношения организаторов шоу к безопасности.