Запашный рассказал, что тигрица из ростовского цирка могла напасть на зрителей

Дрессировщик Аскольд Запашный объяснил, что во время инцидента в ростовском цирке тигрица могла напасть на зрителей, но этого не произошло. Его слова передала Общественная Служба Новостей .

По словам известного укротителя диких кошек, поведение животного было непредсказуемым.

«Напасть тигрица могла, но из-за того что сама переживала стресс после инцидента с падением ограждения, ей было не до зрителей», — отметил Запашный в беседе с Общественной службой новостей. Тигрица искала безопасное место, чтобы скрыться, и, поскольку люди покинули свои места, удалось избежать несчастного случая.

Запашный также выразил удивление по поводу отношения организаторов шоу к безопасности.