Запашный ответил Бурматову на предложение наблюдать через камеры за репетициями с животными в цирке

Худрук Большого московского цирка народный артист Аскольд Запашный в беседе с ИА НСН отметил, что дрессировщики часто сталкиваются с необоснованными обвинениями, а некоторые депутаты используют тему цирка для повышения своего политического статуса.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил о предложении ввести видеонаблюдение за репетициями с животными в цирках. По мнению депутата, это обеспечит безопасность и прозрачность процесса и создаст доказательную базу в спорных моментах.
Аскольд Запашный парировал, предложив в таком случае установить камеры и в залах заседаний парламента.
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