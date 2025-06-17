Запашный ответил Бурматову на предложение наблюдать через камеры за репетициями с животными в цирке

Худрук Большого московского цирка народный артист Аскольд Запашный в беседе с ИА НСН отметил, что дрессировщики часто сталкиваются с необоснованными обвинениями, а некоторые депутаты используют тему цирка для повышения своего политического статуса.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил о предложении ввести видеонаблюдение за репетициями с животными в цирках. По мнению депутата, это обеспечит безопасность и прозрачность процесса и создаст доказательную базу в спорных моментах.

Аскольд Запашный парировал, предложив в таком случае установить камеры и в залах заседаний парламента.