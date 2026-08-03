Запад уличили в подготовке провокаций с «лженаблюдателями» перед выборами в России

ГД: Запад готовит провокации с «лженаблюдателями» перед выборами в России

Западные страны организовали онлайн-курсы по подготовке «псевдонаблюдателей» для дискредитации предстоящих выборов. Об этом сообщили в комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

«Комиссия зафиксировала работу нескольких онлайн-курсов и тренингов для псевдонаблюдателей, организованных из-за рубежа иностранными агентами с привлечением в качестве преподавателей беглых политологов», — заявили в ГД.

К вмешательству привлекли в том числе бывших муниципальных депутатов.

Впервые с 2007 года ЦИК России зарегистрировал 11 партий на выборах в Госдуму девятого созыва. Перечень пополнила партия «Зеленые».