Зампреда движения «Зов народа» Еговцева похоронили на Луговском кладбище в Лобне

Фото: Freepik

Заместителя председателя общественного движения «Зов народа» Антона Еговцева похоронили на Луговском кладбище в Лобне. Об этом сообщили в Telegram-канале общественников.

Супруга Антона Екатерина отметила, что он был добрым и честным, помогал нуждающимся.

«Он отдавал последнее в нашей семье нуждающимся. Именно тем, кто нуждался больше нас. Мы оставались порой просто без денег, но он все отдавал людям», — поделилась женщина.

Отпевание Антона Еговцева прошло в Серафимовском кладбищем.

Еговцева убили в ночь на 7 июня в подъезде его же дома. Конфликт с преследователем супруги перешел в драку, и мужчина ударил Антона ножом.

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