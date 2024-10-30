Зампред правительства РФ Патрушев заявил, что новое научное судно позволит России укрепить позиции в Арктике

Россия получит возможность закрепиться в арктическом регионе благодаря научным экспедициям туда. Об этом заявил на церемонии закладки нового научно-экспедиционного судна «Иван Фролов» заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев, сообщил Ura.ru .

Он подчеркнул, что, когда судно будет готово, с его помощью будет обеспечена бесперебойная работа пяти, которые функционируют круглый год, и пяти полевых баз, принадлежащих Росгидромету в Антарктике.

Кроме того, возможности «Ивана Фролова» позволят проводить исследовательские работы даже в самых тяжелых погодных условиях, что раньше было невозможно. Судно будет оснащено 20 лабораториями и двумя вертолетными площадками.