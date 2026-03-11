Зампред Думы ХМАО Семенов поддержал проведение турнира по боксу, посвященного годовщине начала СВО

В Нефтеюганске пройдет открытый турнир по боксу, посвященный памяти героев и четвертой годовщине начала специальной военной операции. Мероприятие поддержал заместитель председателя Думы Югры Владимир Семенов, сообщил «Муксун FM».
Семенов подчеркнул важность подобных событий.
«Такие соревнования решают сразу две задачи: дают молодежи спортивную цель и напоминают, какой ценой обеспечивается безопасность страны», — отметил он.
Возможность проведения состязаний стала результатом работы по развитию спортивной инфраструктуры в регионе.
