Заморозки придут в Нижний Новгород в ночь на 3 мая | 360°

Общество 02 мая 2024, 16:49 Заморозки придут в Нижний Новгород в ночь на 3 мая

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Ночные заморозки ожидают жителей Нижнего Новгорода 2 и 3 мая. Об этом сообщило агентство «Время Н» со ссылкой на данные сервиса «Яндекс.Погода».

По прогнозам синоптиков, в эти дни столбики термометров ночью опустятся до -1 градуса. Утром температура воздуха в городе составит +4 градуса, днем поднимется до +9 градусов.

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Отмечается, что 2 мая в Нижнем Новгороде установится преимущественно облачная погода с прояснениями без осадков.