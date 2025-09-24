Заморозки придут на смену жаркому бабьему лету в Ростовской области

Ростовская область переживает резкую смену температур в сентябре. После жаркого бабьего лета с пиковыми значениями около +30 градусов воздух резко остынет. К концу месяца в регионе ожидаются первые заморозки до -4 градусов ночь. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на представителей Гидрометцентра.

По информации синоптиков, ожидается чередование теплой погоды и осадков. Уже в четверг, 25 сентября, начнется похолодание с дождем и сильным ветром. Температура воздуха днем снизится до +14...+25 градусов, а ночами местами достигнет всего лишь +4...+15 градусов.

В последний рабочий день недели столбик термометра покажет отрицательные значения даже днем. Температура воздуха упадет до -4 градусов.