Заморозки придут на смену жаре в Челябинской области

Синоптики Челябинского гидрометцентра объявили штормовое предупреждение на ближайшие ночи. В отдельных районах области ожидаются заморозки до четырех градусов ниже нуля. Кроме того, днем продолжат идти грозы с крупным градом и сильным ветром, написало URA.RU .

Метеорологи сообщили: «Ночью 21 и 22 мая в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 2–4 градусов мороза».

Также специалисты продлили прогноз об очень сильных ливнях и грозовом фронте с крупным градом. Шквалистый ветер будет достигать скорости до 25 метров в секунду.