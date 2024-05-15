Замначальника ГИБДД Петербурга Никишин выступил за полный запрет передвижения СИМ по тротуарам | 360°

Общество 15 мая 2024, 18:28 Замначальника ГИБДД Петербурга Никишин выступил за полный запрет передвижения СИМ по тротуарам

Читать 360 в

Любым СИМ (средства индивидуальной мобильности) нужно запретить передвигаться по тротуарам в черте города. Таким мнением с «Петербургским дневником» поделился замначальника ГИБДД Петербурга Игорь Никишин.

По его словам, средства индивидуальной мобильности несут реальную угрозу как для тех, кто их использует, так и для остальных пешеходов.

Реклама

«На данный момент этот вопрос прорабатывается вместе с профильными комитетами администрации города. В конце концов, для катания на электросамокатах есть городские парки, есть специальные велодорожки», — отметил Никишин.

Он подчеркнул, что больше всего ДТП с участием СИМ происходит именно на тротуарах. Из-за большого количества людей на них, особенно в летний период, возрастает риск столкновений.

Авторы: