Замминистра здравоохранения Семенова назвала трехлетнее наставничество возможностью плавной адаптации

С 1 марта 2026 года в России начнет действовать закон, предусматривающий обязательное наставничество для молодых медицинских специалистов. Эта мера затрагивает выпускников вузов и колледжей, которые впервые пройдут первичную аккредитацию, напомнил « ФедералПресс ».

Свое мнение высказал врач-психиатр Олег Гончаров. Он подтвердил, что у выпускника действительно недостаточно опыта для самостоятельной работы.

«Навыков и знаний у него нет, в медицине они нарабатываются только в клинике в реальных условиях», — отметил эксперт.

Заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова подчеркнула, что трехлетнее наставничество не стоит воспринимать как отработку. В данном случае речь идет о возможности плавной профессиональной адаптации, которая гарантирует трудоустройство.