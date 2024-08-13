Замминистра обороны Цивилева: у участников СВО востребованы профессии в креативных индустриях

Заместитель министра обороны России Анна Цивилева дала интервью сайту телеканала « Звезда » на полях форума «Армия-2024». В ходе беседы она рассказала, какие профессии пользуются популярностью у участников СВО.

По словам Цивилевой, у защитников вызывают интерес креативные индустрии. Так, многие пишут стихи и рассказы, сочиняют музыкальные композиции. Уже выпущены две книги с произведениями защитников.

Цивилева добавила, что чаще всего участники спецоперации хотят работать в топливно-энергетическом комплексе. Еще одна востребованная специальность — оператор БПЛА.