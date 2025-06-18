Замминистра обороны Цивилева рассказала о разработке адаптивной формы для тех тяжелораненых, кто остался служить

Заместитель министра обороны России Анна Цивилева рассказала телеканалу «Звезда» на площадке Петербургского международного экономического форума об инициативе Министерства обороны. Было отмечено, что специальная адаптивная форма разработана специально для тяжелораненых солдат, решивших продолжить службу.

Замминистра подчеркнула, что около 60% военнослужащих остаются в строю после тяжелых ранений.

Для пострадавших созданы индивидуальные комплекты формы, изготовленные специально под потребности конкретного солдата. Первые пятьдесят комплектов уже пошиты индивидуально, обеспечивая комфорт для тех, кто продолжит нести службу.

Помимо вопроса экипировки, Цивилева добавила, что на форуме планируется подписать ряд документов, направленных на повышение качества медицинского обслуживания военнослужащих.