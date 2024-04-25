Замминистра Минцифры Качанов: с помощью электронных зачеток студенты получат скидку на проезд в общественном транспорте | 360°

Общество 25 апреля 2024, 14:10 Замминистра Минцифры Качанов: с помощью электронных зачеток студенты получат скидку на проезд в общественном транспорте

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С сегодняшнего дня в России стартовал эксперимент по внедрению электронных студенческих билетов и зачетных книжек. С помощью них обучающиеся получат скидку на проезд в общественном транспорте, рассказал замминистра Минцифры Качанов в беседе со «Звездой».

По его словам, благодаря электронным зачеткам студенты также смогут пройти по QR-коду на территорию вуза. Сейчас специалисты хотят понять, насколько технология разойдется в массы и будет ли удобной для пользователей.

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Качанов отметил, что для участия в эксперименте добровольцы должны будут внести свои данные в портал «Госуслуги».