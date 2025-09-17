Замминистра энергетики и ЖКХ Нижегородской области Братыгин сообщил о проработке вопроса строительства АЭС

Заместитель министра энергетики и ЖКХ Нижегородской области Максим Братыгин проинформировал комитет областного Законодательного собрания по вопросам ЖКХ и ТЭК, что строительство атомной электростанции возможно в регионе к 2040 году. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».