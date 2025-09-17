Замминистра энергетики и ЖКХ Нижегородской области Братыгин сообщил о проработке вопроса строительства АЭС
Заместитель министра энергетики и ЖКХ Нижегородской области Максим Братыгин проинформировал комитет областного Законодательного собрания по вопросам ЖКХ и ТЭК, что строительство атомной электростанции возможно в регионе к 2040 году. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».
По словам представителя ведомства, проработка соответствующего вопроса уже ведется. Известно, что область испытывает серьезный дефицит энергии, потребление которой превышает собственное производство на 53%.
Рабочая группа уже приступила к обсуждению перспектив возведения АЭС совместно с представителями корпорации «Росатом» и местного Системного оператора. Ведется оценка потенциальных мест размещения будущей атомной станции.