Заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач во время выступления на XX форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана прокомментировал строительство железной дороги «Сибай — Подольск — Новорудная». Его слова передало издание «ФедералПресс».
Как отметил чиновник, этот проект станет важнейшим шагом для оптимизации логистики экспортно-импортных поставок между Россией, Казахстаном и Китаем. Протяженность дороги, на строительство которой потратят около 116 миллионов долларов, составит 163,8 километра.
Вольвач подчеркнул, что благодаря новой дороге товарооборот между странами можно будет увеличить в несколько раз.
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