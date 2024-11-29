Заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач во время выступления на XX форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана прокомментировал строительство железной дороги «Сибай — Подольск — Новорудная». Его слова передало издание «ФедералПресс» .

Как отметил чиновник, этот проект станет важнейшим шагом для оптимизации логистики экспортно-импортных поставок между Россией, Казахстаном и Китаем. Протяженность дороги, на строительство которой потратят около 116 миллионов долларов, составит 163,8 километра.

Вольвач подчеркнул, что благодаря новой дороге товарооборот между странами можно будет увеличить в несколько раз.