Замминистра Березнев рассказал, что в Крыму высадят 300 гектаров леса

Заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Крым Александр Березнев в эфире «Радио Крым» сообщил о масштабных планах по восстановлению лесов. В этом году в рамках нацпроекта уже реализовано 4 гектара посадок, а всего до конца года планируется озеленить около 300 гектаров по всему региону.

Березнев отметил, что все мероприятия открыты для волонтеров — подробности о локациях будут опубликованы на официальных ресурсах министерства. Эти работы проходят в основном осенью, чтобы обеспечить лучшую приживаемость деревьев.

Восстановление лесов — часть федерального проекта «Сохранение лесов», который реализуется в Крыму с 2019 года. За это время на полуострове высажено более 15 миллионов деревьев, а площадь новых лесных насаждений превысила 1700 гектаров.