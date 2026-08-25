Заммэра Ракова: участники «Московского долголетия» создадут фирменный аромат проекта

Это особая композиция, которая передаст характер проекта через запах. Как рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, участники смогут не только пройти обучение под руководством эксперта, но и изучить основы парфюмерной композиции, а также коллективно разработать собственный аромат.

«Такое сочетание творческой практики и профессионального наставничества помогает старшему поколению не только осваивать новые знания, но и становиться соавторами уникального культурного продукта», — поделилась заммэра.

На сайте «Московского долголетия» открыли прием заявок: участники могут рассказать о своей связи с миром ароматов. Заявка включает короткую анкету и небольшое творческое эссе. Основным критерием для отбора станет связь человека с парфюмерией, его знания и интерес к этой сфере.

Аромат создадут 11 москвичей старшего поколения. Вместе с куратором участники попробуют ответить на вопрос, какими нотами можно передать современную Москву, энергию активной жизни, движение, творчество, общение и накопленный опыт.