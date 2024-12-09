Заммэра Москвы Багреева рассказала, что оборот пищевой промышленности в столице вырос на 10,4% за год

Заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева рассказала о повышении оборота пищевой промышленности в российской столице на 10,4% за текущий год. Об этом написал сайт «Аргументы и факты» .

Эксперт добавила, что около 22% из этого объема приходится на мясокомбинаты. На втором месте по выручке расположились хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, а на третьем — производители молочной продукции.

Около 82% оборота отрасли сформировано крупным и средним бизнесом. Багреева отметила, что за три квартала 2024 года выручка этих компаний превысила 476 миллиарда рублей. Продукция столичного пищепрома популярна не только в Москве, но и в других регионах страны, сказала собеседница.