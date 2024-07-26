Заммэра Москвы Багреева: оборот производителей текстиля в столице вырос почти в 1,5 раза

Оборот столичных компаний, выпускающих текстильную продукцию и одежду, составил 80,9 миллиарда рублей в 2024 году. Предприятия этой отрасли заработали почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее, сообщила «Национальная служба новостей».

По словам заместителя мэра Москвы Марии Багреевой, такие результаты свидетельствуют о том, что компании успешно справились с замещением зарубежной продукции.

Кроме того, на 75,3% вырос оборот малых предприятий, работающих в этой сфере. Он достиг 37 миллиардов рублей, отметила Багреева.

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