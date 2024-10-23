Замглавы ОАК Тимофеев: реконструкция авиазавода в Казани закончится до конца 2026 года

Первый заместитель председателя Правительства РФ Денис Мантуров прибыл на казанский авиазавод. Во время экскурсии его сопровождал глава республики Рустам Минниханов, сообщил сайт Inkazan.ru .

В ходе визита государственный деятель ознакомился с расширением производственных мощностей, а также с выполнением программы по модели Ту-214.

Участником встречи стал и первый замглавы ОАК Константин Тимофеев. Он рассказал, что реконструкцию предприятия планируют завершить до конца 2026 года. Уже сейчас специалисты занимаются строительством новых корпусов и заменой уже существующих. Кроме того, преобразования ожидаются на летно-испытательных базах и других объектах.