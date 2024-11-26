Замглавы казанского исполкома Шакиров заявил, что средняя зарплата в городе превысила 83 тысячи рублей

Казань вошла в тройку лидеров по уровню зарплаты в городах-миллионниках. Первые места достались Екатеринбургу и Красноярску, Москва и Санкт-Петербург не учитывались в рейтинге. Сейчас средняя заработная плата в Казани составляет 89,3 тысячи рублей, пишет сайт inkazan.ru со ссылкой на заместителя руководителя городского исполкома Ильдара Шакирова.