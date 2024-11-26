Замглавы казанского исполкома Шакиров заявил, что средняя зарплата в городе превысила 83 тысячи рублей
Казань вошла в тройку лидеров по уровню зарплаты в городах-миллионниках. Первые места достались Екатеринбургу и Красноярску, Москва и Санкт-Петербург не учитывались в рейтинге. Сейчас средняя заработная плата в Казани составляет 89,3 тысячи рублей, пишет сайт inkazan.ru со ссылкой на заместителя руководителя городского исполкома Ильдара Шакирова.
Он отметил, что реальная оплата труда увеличилась на 12%, а номинальная — на 21%. Самая высокая зарплата зафиксирована в отрасли финансов — 121,5 тысячи рублей, на таком же уровне держится зарплата в сфере информатизации.
Научные специалисты в среднем получают 121 тысячу рублей, сотрудники энергетической сферы — 103,1 тысячи, медицины — 77,2 тысячи, образования — 64,5 тысячи рублей.