Сегодня 14:10 Замглавы АП Орешкин признался, что чаще всего ездит на такси эконом-класса
Замглавы Администрации президента РФ Максим Орешкин признался, что для поездок в такси чаще всего выбирает тариф эконом. Об этом он рассказал в беседе с
Life.ru на полях Восточного экономического форума.
По его словам, поездки в такси эконом-класса интереснее. Рейтинг Орешкина в одном из приложений перевозчика составляет 4.93 из 5 баллов.
Замглавы АП также пообещал, что будет оставлять больше чаевых таксистам.
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