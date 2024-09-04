Замглавы АП Орешкин признался, что чаще всего ездит на такси эконом-класса

Замглавы Администрации президента РФ Максим Орешкин признался, что для поездок в такси чаще всего выбирает тариф эконом. Об этом он рассказал в беседе с Life.ru на полях Восточного экономического форума.

По его словам, поездки в такси эконом-класса интереснее. Рейтинг Орешкина в одном из приложений перевозчика составляет 4.93 из 5 баллов.

Замглавы АП также пообещал, что будет оставлять больше чаевых таксистам.