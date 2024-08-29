В RT отреагировали на попытки Google перевести все разбирательства, связанные с разблокировкой YouTube-каналов, в американскую юрисдикцию.

Анна Белкина, заместитель главного редактора RT, отметила, что от Google этого и следовало ожидать — компания на протяжении многих лет блокировала телеканал на платформе YouTube, где он достигал рекордных показателей, и значительно снижала его видимость в поисковых системах, в то время как он занимал верхние строчки по актуальным новостям.

Недавно появилась информация о том, что американская корпорация стремится получить так называемые антиисковые запреты, поскольку российские судебные органы принимали решения о разблокировке YouTube-каналов компании.