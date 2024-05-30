Заместитель председателя правительства Хуснуллин рассказал, что строительство моста через Каму скоро закончат

Продолжается реализация проекта «Север — Юг», в рамках которого строят автомобильные и железные дороги между Россией и Центральной Азией. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин.

Он отметил, что при строительстве «Север — Юг» реализуются и другие побочные проекты. Например, мост через Каму.

«Вот сегодня, например, мне прислали фотографию — у нас очередной проект в рамках ответвления „Север-Юга“ — это мост через Каму. Сегодня завершили надвижку, последнее соединение происходит», — рассказал Хуснуллин.

Он добавил, что «Север — Юг» станет международным транспортным коридором, который соединит Россиию, Индию Иран, страны Персидского залива и Южной Азии, но при этом обогнет Суэцкий канал.