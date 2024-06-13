Замдиректора «Артек» Живогляд рассказала, что юбилей лагеря отметят международной конференцией

Детскому лагерю «Артек» в этом году исполняется 100 лет, и это событие отметят с большим размахом. Об этом «ФедералПресс» рассказала первый замдиректора учреждения Елена Живогляд.

По ее словам, руководство подготовило большую праздничную программу. В частности, пригласят глав министерств на юбилейную смену.

«Безусловно, это наша международная конференция, традиционные артековские чтения, которые пройдут в апреле 2025 года. Это сам юбилей, который празднуется 16 июня, поэтому мы пользуемся возможностью рассказать об „Артеке“, о программах, которые реализуем для ребят», — отметила Живогляд.

Она добавила, что «Артек» сотрудничает со 120 российскими партнерами и еще 14 — зарубежными. Благодаря этим связям удалось провести около половины мероприятий в этом году.