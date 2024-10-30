Заксобрание Нижегородской области: Молодежный парламент и «Авангард» подписали соглашение о сотрудничестве

Молодежный парламент Нижегородской области и автономная некоммерческая организация «Авангард» подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на Заксобрание региона.
Стороны будут взаимодействовать по вопросам подготовки граждан к военной службе. Кроме того, совместные задачи включают военно-патриотическое воспитание.
«Это важный шаг к созданию эффективной линии патриотического воспитания, основанной на положительном опыте, который мы увидели во время недавнего визита делегации ЗСНО в Республику Беларусь», — отметил председатель Заксобрания Евгений Люлин.
По его словам, сотрудничество также предполагает сбор гуманитарной помощи и проведение патриотических акций в образовательных учреждениях.
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