ЗакС Петербурга одобрил в первом чтении законопроект об учреждении звания «Почетный благотворитель»

Депутаты Законодательного собрания Северной столицы одобрили в первом чтении законопроект о введении звания «Почетный благотворитель Санкт-Петербурга». Об этом сообщила gazeta.spb.
Претендовать на соответствующий статус смогут граждане и организации, которые пожертвуют на общественно полезные цели не менее 10 миллионов рублей. Речь идет о поддержке общественно полезной деятельности, реализации патриотических проектов, развитии физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге.
Инициативу доработают и направят на дальнейшее рассмотрение.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте