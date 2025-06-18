Закрытый показ сериала «Доктор Вера» прошел в Твери

Главной героиней стала Вера Трешникова — молодая медсестра, которая в 1941 году осталась единственным медиком в оккупированном немцами городе. Она возглавила госпиталь, который круглосуточно контролировали гестаповцы. За это земляки отвернулись от нее, считая предательницей, но никто и представить себе не мог, что на самом деле девушка прячет в больнице партизан.

«Я люблю истории, где один маленький человек совершает огромный героический поступок. Поэтому мне это близко, мне это интересно, меня это трогает. Мне интересно, как режиссеру, изучать, через какие движения души человек доходит до того, чтобы совершить подвиг», — рассказала режиссер картины Анна Мирохина.