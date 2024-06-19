Закрасившего двойную сплошную черной краской мужчину поймали в Подмосковье

Житель поселка Дрожжино закрасил черной краской участок двойной сплошной, решив, что так «будет удобнее». Видео этой самодеятельности опубликовали в Сети. Ролик привлек внимание полиции — нарушителя задержали и доставили в подразделение ГАИ, сообщила представитель подмосковного главка МВД Татьяна Петрова .

«Я заметил, что там машины заезжают, чтобы им было удобнее — [закрасил дорожную разметку]. Потому что до этого я наблюдал, что водителям неудобно заезжать, я и сам водитель. Это было мое самостоятельное решение», — пояснил мужчина в ответ на вопросы сотрудника ведомства.

Полицейские установили, что предприимчивому гражданину 28 лет, он живет в Дрожжине. В отношении нарушителя составили административный протокол по статье о повреждении дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений.

Как уточнил «Подъем», с помощью валика и черной краски мужчина «скорректировал» движение на Южной улице в ЖК «Бутово-парк 2». В администрации Ленинского городского округа изданию заявили, что этот «поворот» просуществовал меньше суток, разметку на муниципальной дороге уже привели в порядок.