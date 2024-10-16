Законопроект, по которому суд будет отправлять супругов на консультацию к психологу перед разводом, рассмотрят в Госдуме

В Госдуме депутаты готовят к рассмотрению законопроект, по которому суд будет отправлять супругов на консультацию к психологу перед разводом. Об этом сообщил Ura.ru.
В сообщении говорится, что если встреча со специалистом не поможет сохранить семью, то через три месяца брак будет расторгнут. Психологическая консультация будет рекомендована в случае, если один из партнеров не хочет расставаться, либо если у пары есть несовершеннолетние дети.
Закон, который действует сейчас, не предполагает попытки примирения со стороны судьи. Многие семьи распадаются даже без выяснения причины.
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