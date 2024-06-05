Законопроект «О честной цене» на товары внесут в Госдуму

На рассмотрение в Госдуму в среду, 5 июня, внесут законопроект об обязанности продавцов указывать на ценниках информацию о цене товара за целую общепринятую единицу измерения. Об этом 360.ru сообщил автор инициативы, депутат Госдумы Борис Чернышов.

«Важнейший закон, в ближайшие минуты внесем его в Госдуму. Это самое важное для меня, как парламентария, который занимается этой темой год», — сказал он.

Депутат отметил, что по стране в настоящее время шагает шринкфляция, а именно уменьшение упаковки товара при сохранении цены.

«А по сути — мошенничество, оно шагает по стране. Недавно я публиковал исследование, что все это явление приобрело всеобщий порядок. Самое главное, закон о том, чтобы потребитель был информирован и знал, что он покупает. Какую реальную цену они платят. Я не склонен врать людям, должна быть честная цена», — заключил Чернышов.

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