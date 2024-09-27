«Закон сырой». Кинолог раскритиковал проект о штрафах за выгул собак без намордников

Одобренный Госдумой в первом чтении законопроект о введении штрафов за выгул собак без намордников и в неположенных местах еще сырой и нуждается в поправках. О негативных последствиях его применения в нынешнем виде в стриме 360.ru с Екатериной Малашенко рассказал президент Международного кинологического союза Владимир Уражевский.

Депутаты предложили штрафовать владельцев собак на сумму от 500 до 1500 тысяч рублей за первое нарушение. Собеседник 360.ru пояснил, что не все так просто.

«Это очень сложный вопрос. И размер штрафов, конечно, будет значительно меньше, чем количество сотрудников полиции. Либо специально какой-то орган нужно создавать, на который нужно будет потратить миллиарды рублей», — сказал он.

Уражевский в связи с этим вспомнил поговорку о том, что «с собак деньги собирать, как свиней стричь. Шерсти мало, а визга много». По его словам, необходимо принимать взвешенные законы, а в этом случае к его разработке следует привлечь кинологов и зоопсихологов.

Собеседник 360.ru добавил, что опасные породы собак, несомненно, должны находиться в намордниках в общественных местах, но в законопроекте не делают необходимых исключений.

«Мы изучили этот закон. Возможно, внесены поправки, но первое чтение, которое предлагалось, абсолютно неверно. Потому что есть такие породы как брахицефалы, которым нельзя надеть намордник», — пояснил кинолог.

Не стоит забывать о том, что не все собаки смогут пережить жару в намордниках и просто погибнут. Еще один негативный момент, связанный с этой инициативой, — на улицу могут выбросить тысячи собак.

В заключение Уражевский отметил, что специалисты считают этот закон сырым и абсолютно непроработанным.