Заключение договоров с микрофинансовыми организациями с использованием биометрии поддержали в НИУ МИЭТ

Заместитель директора Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ Генрих Девяткин в интервью телеканалу «Звезда» заявил, что мошенники постоянно разрабатывают новые методы обмана.

Государство вынуждено играть роль догоняющего, а злоумышленники всегда будут на шаг впереди.

«Эта гонка будет продолжаться и далее, — сказал Девяткин. — Всегда мошенники будут немножечко впереди».

Он также поддержал идею заключать договоры с микрофинансовыми организациями с использованием биометрии.

Напомним, новый закон обяжет банки проверять добровольность снятия наличных в банкоматах. Некоторые юридические лица не смогут рассылать сообщения в мессенджерах, а телефонные звонки будут маркироваться.