Заявку на название «Тульский пряник» подали в Роспатент

Пекари из Тульской области подали в Роспатент заявку на регистрацию названия «Тульский пряник» как места происхождения. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По данным источника, местные производители в случае одобрения смогут официально использовать название. Другим кондитерам в этом случае придется придумывать альтернативу для подобных сладостей.

Такая же практика действует во Франции, где шампанским можно называть только вино из региона Шампань, а все другие похожие напитки — игристым.

Первые упоминания тульского пряника относятся к XVII веку, а особую известность они получили благодаря уникальным орнаментам и деревянным формам.

В 1996 году в Туле открыли музей «Тульский пряник», а с 2016-го проводится гастрономический фестиваль «День пряника». Самый крупный из них достигал 1,8 метра в длину и весил 117 килограммов.

Ранее российские туристы включили тульский пряник в число любимых отечественных сладостей.