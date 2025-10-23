Омбудсмен Володарский заявил, что учителя могут быть инициаторами травли учеников

О проблеме буллинга в школах заговорил в беседе с ИА НСН омбудсмен в сфере образования Амет Володарский, подчеркнув, что учителя могут быть инициаторами травли учеников. Он указал, что в образовательных учреждениях часто наблюдается моббинг — систематическое психологическое давление, направленное на дискредитацию и изоляцию отдельных учеников.

Володарский подчеркнул, что дети, наблюдая такое поведение взрослых, начинают подражать им, что приводит к возникновению буллинга среди сверстников. Он отметил, что молодые люди до 20 лет особенно чутко воспринимают отношения в коллективе и болезненно реагируют на любое проявление агрессии.

Омбудсмен выразил мнение, что решение проблемы буллинга требует строгого применения нормативных документов, предусматривающих уголовную и административную ответственность. Однако, по его словам, это сложно осуществить на практике, так как педагоги и родители не знают, как применять законы, а существующая система санкций не позволяет эффективно наказывать детей за агрессию.