«Заигравшийся микрофонный патриот»: как Поклонская поставила на место Мардана за Радведу

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская поставила на место блогера, раскрывшего ее личные данные. Так, по ее мнению Мардан, который решил рассказать всем о ее новом имени Радведа, лишь помогает преступникам, против которых ведется СВО.

Также она обратила внимание, что на нее не единожды пытались совершать покушения, поэтому ей, как и любому человеку, хочется защитить свою жизнь и жизнь своих близких, отсюда и специальные меры.

«Когда-то на передаче у Владимира Соловьева с театральным сочувствием обсуждали вынесенный мне „смертный приговор“ украинской террористической организацией „Правый сектор“*. По данному факту в СК РФ расследуется уголовное дело», — напомнила Поклонская.

«Кроме того, я нахожусь под государственной защитой моей страны — России. Персональные данные, включающие в себя место жительства, фамилию, имя, отчество, в рамках подобных мер могут быть изменены. Их распространение несет не просто теоретическую, а вполне реальную угрозу мне и моей семье», — подчеркнула экс-прокурор.

И это не паранойя, а осознание того, что враг не дремлет и использует любую информацию против. <…> Меня удивляет, когда блогер, называющий себя патриотом, вроде Ключенкова или Мардана, как ему там удобнее, яростно выступает с соответствующими речами, оскорбляя всех, кто попадает под руку, и тем самым, для создания «ярких красок», на самом деле, способствует преступникам, против которых ведется СВО.

По ее мнению, блогер повел себя не просто глупо или неосторожно, а на самом деле предал те идеалы, которые якобы защищает.

«Я знаю цену миру и безопасности. А вот Мардан, по всей видимости, недооценивает той угрозы, с которой борются наши солдаты и гибнут, пока он разгоняет ненависть в своих передачах. Раскрывая в порыве очередного шоу мои паспортные данные, он либо не осознает последствий, либо просто „заигрался“ в микрофонного патриота», — отрезала Поклонская.

Ранее Мардан заявил, что экс-прокурор «окончательно ушла в ментальное пике и сменила имя».

«Нет теперь не только „няш-мяш“, нет и самой Натальи Владимировны. Видимо, бывшая прокурорша таким образом разрывает все связи со столь ненавистным ей христианством», — написал он в своем Telegram-канале.

* «Правый сектор» — запрещенная в России террористическая организация.