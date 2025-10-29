«Заигравшийся микрофонный патриот»: как Поклонская поставила на место Мардана за Радведу
Поклонская назвала Мардана заигравшимся микрофонным патриотом
Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская поставила на место блогера, раскрывшего ее личные данные. Так, по ее мнению Мардан, который решил рассказать всем о ее новом имени Радведа, лишь помогает преступникам, против которых ведется СВО.
«Когда-то на передаче у Владимира Соловьева с театральным сочувствием обсуждали вынесенный мне „смертный приговор“ украинской террористической организацией „Правый сектор“*. По данному факту в СК РФ расследуется уголовное дело», — напомнила Поклонская.
Также она обратила внимание, что на нее не единожды пытались совершать покушения, поэтому ей, как и любому человеку, хочется защитить свою жизнь и жизнь своих близких, отсюда и специальные меры.
«Кроме того, я нахожусь под государственной защитой моей страны — России. Персональные данные, включающие в себя место жительства, фамилию, имя, отчество, в рамках подобных мер могут быть изменены. Их распространение несет не просто теоретическую, а вполне реальную угрозу мне и моей семье», — подчеркнула экс-прокурор.
И это не паранойя, а осознание того, что враг не дремлет и использует любую информацию против. <…> Меня удивляет, когда блогер, называющий себя патриотом, вроде Ключенкова или Мардана, как ему там удобнее, яростно выступает с соответствующими речами, оскорбляя всех, кто попадает под руку, и тем самым, для создания «ярких красок», на самом деле, способствует преступникам, против которых ведется СВО.
Наталья Поклонская
По ее мнению, блогер повел себя не просто глупо или неосторожно, а на самом деле предал те идеалы, которые якобы защищает.
«Я знаю цену миру и безопасности. А вот Мардан, по всей видимости, недооценивает той угрозы, с которой борются наши солдаты и гибнут, пока он разгоняет ненависть в своих передачах. Раскрывая в порыве очередного шоу мои паспортные данные, он либо не осознает последствий, либо просто „заигрался“ в микрофонного патриота», — отрезала Поклонская.
Ранее Мардан заявил, что экс-прокурор «окончательно ушла в ментальное пике и сменила имя».
«Нет теперь не только „няш-мяш“, нет и самой Натальи Владимировны. Видимо, бывшая прокурорша таким образом разрывает все связи со столь ненавистным ей христианством», — написал он в своем Telegram-канале.
* «Правый сектор» — запрещенная в России террористическая организация.