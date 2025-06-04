Захламление пруда в Хабаровском районе обернулось исчезновением лотосов

Районная администрация предложила жителям поучаствовать в уборке местного водоема, заваленного бытовым мусором и отходами. Жители откликнулись и привели территорию в порядок.

Но спустя чуть более двух недель пруд вернулся в свое первоначальное состояние. Судя по видеороликам, снятым местными жителями, прибрежная зона вновь покрыта слоями пластика, бутылок и пакетов, а дно заполнено автомобильными покрышками. Примечательно, что раньше здесь живописно цвели лотосы, а теперь водоем опустел.