ЗАГС: более семи тысяч заявлений подано на регистрацию брака в Нижегородской области на 2026 год

В Нижегородской области на 2026 год подано более семи тысяч заявлений на регистрацию брака. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на данные регионального ЗАГСа.

Самой популярной датой для свадьбы в регионе стало 26.06.26 — на этот день уже подано более 400 заявлений. Популярность связана с красивым расположением цифр.

Второе место занимает 26.02.26. Такую комбинацию выбрали 130 пар. Также востребована дата 08.08.26 с двумя восьмерками, символизирующими бесконечность, на нее подано 270 заявлений.