Загрузка отелей в Крыму и Сочи заметно сократилась в июле

Средняя заполняемость крымских отелей в июле 2026 года снизилась примерно в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Это следует из отчета Umbrella Consulting Group, оказавшегося в распоряжении РИА «Новости» .

В июле загрузка апарт-отелей составила 35%, что в 1,7 раза ниже прошлогодней. У четырехзвездочных гостиниц показатель снизился в 1,4 раза (45%), у пятизвездочных — в 1,3 раза (42%).

Средняя цена номера в апарт-отелях упала на 10% до 6,8 тысячи рублей за ночь, в четырехзвездочных — на 4% до 21,5 тысячи, в пятизвездочных — на 3,5% до 24,2 тысячи.

Снижение загрузки отелей зафиксировали и в Сочи. Апарт-отели оказались заполнены на 72%, что меньше на 5% в сравнении с предыдущими показателями, пятизвездочные — на 62% (-3%). Еще заметно снизились цены — на 13% в четырехзвездочных и апарт-отелях, в пятизвездочных на 6%.