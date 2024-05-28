Задержку рейса из Москвы в Тель-Авив на полдня объяснили в аэропорту

Представители Домодедово: рейс в Тель-Авив задержали на 12 часов по техпричине

Рейс авиакомпании RedWings в Тель-Авив задержали на 12 часов в аэропорту Домодедово. Вместо полуночи люди смогли улететь только в полдень — самолетом, который летел в израильский город через Сочи. В беседе с 360.ru представители аэропорта пояснили, что задержка произошла по технической причине.

«Рейс WZ 017 авиакомпании Red Wings в Тель-Авив был задержан по техпричине. Требования федеральных авиационных правил соблюдены авиакомпанией в полном объеме, пассажиры задержанного рейса были размещены в гостинице», — заявил собеседник 360.ru.

В аэропорту подтвердили, что после замены воздушного судна часть пассажиров вылетела в Израиль рейсом WZ 9017 в 12:47. Оставшиеся пассажиры вылетят следующим рейсом компании.

По данным Mash, пассажиры пожаловались на отсутствие компенсации.

В ноябре 2023 года Red Wings сократила программу полетов между Россией и Израилем, чтобы обеспечить безопасность пассажиров на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.