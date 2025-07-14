«Зачем тебе брак?» Почему средний возраст создания семьи в России растет

Медиатор Елгаева: россияне не вступают в брак, если не планируют рождение детей

Средний возраст первого вступления в брак в России вырос на три года, невесты в ЗАГС идут в 33 года, женихи — в 35 лет. Почему россияне откладывают регистрацию отношений, на стриме 360.ru ведущей Регине Ореховой рассказала семейный медиатор Екатерина Елгаева.

Тенденция поздних браков в России набирает обороты, и для этого есть социально-экономические причины. Молодые люди хотят «встать на ноги», сделать карьеру и приобрести жилье, пояснила собеседница 360.ru.

«И это связано, в принципе, с изменением способа ведения хозяйства. То есть мы не хотим жить с родителями, потому что жизнь с родителями — это достаточно большой риск для существования семьи», — отметила Елгаева.

Чтобы приобрести отдельное жилье, нужно зарабатывать. Чтобы родить и воспитать детей тоже нужны деньги. Медиатор пояснила, что нынешние семьи разительно отличаются от крестьянских, которые в России превалировали лет 150 назад, когда детей рожали и не думали об образовании.

«Это просто были рабочие руки в семье или няньки. То есть одни дети чуть-чуть подрастали и сразу нянчили следующих, и так далее», — привела пример Елгаева.

В советской системе ребенок гарантировано получал бесплатный детский сад, качественное образование в школе, бесплатный спорт, кружки, отметила медиатор. Сейчас все это платно, нужно зарабатывать.

«Люди откладывают рождение детей и вместе с этим откладывают вступление в брак. Потому что если ты не рожаешь детей, не покупаешь совместное жилье, то зачем тебе брак?» — резюмировала Елгаева.